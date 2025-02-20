В России оценили готовность Киева к недопущению диалога

Киев готов использовать любой инструментарий для недопущения диалога между сторонами конфликта на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».
«Украинская сторона практически готова к использованию любого инструментария, который будет направлен на прекращение или недопущение диалога и недопущение поиска сценария по политико-дипломатическому урегулированию. Киеву это точно не нужно», — сказал он.
По словам дипломата, украинские власти не исключают варианты с организацией террористических актов и нанесением ударов по техногенным объектам, объектам, которые несут радиационную опасность, а также всевозможным гидросооружениям.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Украина может попытаться сорвать переговоры по урегулированию конфликта, организовав серию терактов против российских посольств в Европе. По данным ведомства, теракты могут быть организованы в Германии, странах Балтии и Скандинавии.