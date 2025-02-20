Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:38, 20 февраля 2025Бывший СССР

В России оценили готовность Киева к недопущению диалога

Мирошник: Киев готов использовать любой инструментарий для недопущения диалога
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Киев готов использовать любой инструментарий для недопущения диалога между сторонами конфликта на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».

«Украинская сторона практически готова к использованию любого инструментария, который будет направлен на прекращение или недопущение диалога и недопущение поиска сценария по политико-дипломатическому урегулированию. Киеву это точно не нужно», — сказал он.

По словам дипломата, украинские власти не исключают варианты с организацией террористических актов и нанесением ударов по техногенным объектам, объектам, которые несут радиационную опасность, а также всевозможным гидросооружениям.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Украина может попытаться сорвать переговоры по урегулированию конфликта, организовав серию терактов против российских посольств в Европе. По данным ведомства, теракты могут быть организованы в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      В СК опровергли сообщения о расследовании убийства Лермонтова

      Врач ответила на вопрос о допустимости углеводов при похудении

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

      Доллар укрепил позиции в международной торговле

      Один из начальников ФСБ России ушел в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше