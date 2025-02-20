Мирошник: Киев готов использовать любой инструментарий для недопущения диалога

Киев готов использовать любой инструментарий для недопущения диалога между сторонами конфликта на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».

«Украинская сторона практически готова к использованию любого инструментария, который будет направлен на прекращение или недопущение диалога и недопущение поиска сценария по политико-дипломатическому урегулированию. Киеву это точно не нужно», — сказал он.

По словам дипломата, украинские власти не исключают варианты с организацией террористических актов и нанесением ударов по техногенным объектам, объектам, которые несут радиационную опасность, а также всевозможным гидросооружениям.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Украина может попытаться сорвать переговоры по урегулированию конфликта, организовав серию терактов против российских посольств в Европе. По данным ведомства, теракты могут быть организованы в Германии, странах Балтии и Скандинавии.