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12:32, 25 февраля 2025Ценности

Ведущая «Дома-2» после похудения высказалась об уколах для снижения веса

47-летняя ведущая Ольга Орлова заявила, что против уколов для похудения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова после похудения высказалась об уколах для снижения веса. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,9 миллиона подписчиков.

47-летняя знаменитость, которая сбросила четыре килограмма, ответила на вопросы подписчиков о том, как приводит себя в форму. Так, она отметила, что против снижающих вес инъекций. «Считаю, что это не прибавляет здоровья и забирает молодость. Поэтому либо своими силами, либо никак», — заявила артистка.

При этом Орлова указала, что придерживается определенного плана питания. Так, она позволяет себе полноценный завтрак, йогурт на обед и белковый коктейль вместо ужина.

Ранее в феврале Ольга Орлова показала происходящие с возрастом изменения с грудью.

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