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13:07, 25 февраля 2025Экономика

Владельцы кроссоверов Haval Jolion столкнулись с массовой проблемой

Массовая проблема с индикатором Check Engine в Haval встревожила петербуржцев
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге владельцы кроссоверов Haval Jolion стали массово обращаться к дилерам из-за срабатывания индикатора Check Engine. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург» (ДП).

Как рассказал один из автомобилистов, когда он столкнулся с этой проблемой и отправился в автосервис, то был двадцатым, а когда добрался до мастера, то количество звонков перевалило за четыре десятка. К моменту начала диагностики дилер получил уже больше 60 сигналов с аналогичными жалобами.

Предполагается, что причиной поломки стало аномально высокое атмосферное давление: в день обращения (7 февраля) оно превысило 790 миллиметров ртутного столба, а 8 февраля дошло до 791,3 миллиметра.

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Комментируя эту ситуацию, директор по развитию компании Provolta & Team Service Виталий Бондарь рассказал, что автомашины китайского производства не проходят испытаний в экстремальных условиях. Как следствие, установленные на них диапазоны рабочих давлений и датчики не готовы к российским условиям. Поэтому из-за ошибки датчика давления турбины прекращают работать в полную силу, что может привести к медленному разгону. Более того, электронный блок управления двигателем может перевести его в аварийный режим, ограничивая мощность.

Ранее уже сообщалось о том, что автомобили Haval Jolion порой преподносят своим хозяевам неприятные и непонятные сюрпризы. Так, по словам одного автовладельца, машина начинает вести себя странно, как только выезжает за пределы Москвы и Московской области. Фары включаются и выключаются сами по себе, перезапускается зажигание, а бортовой компьютер ошибочно сигнализирует о сложенных боковых зеркалах. Вдобавок стоп-сигналы включались даже тогда, когда водитель не тормозил, а вентиляция выходила из строя.

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