Автовладелец рассказал о непонятных сбоях в Haval Jolion

Россиянин столкнулся со странностями в Haval Jolion при выезде за город

Россиянин поделился «немного пугающей» историей о своем китайском автомобиле Haval Jolion. Ее подробности были опубликованы на портале для автовладельцев Drive2.

Он рассказал, что хотя его современный китайский автомобиль был снабжен такими технологиями, ак дистанционный доступ, Tbox и ГЛОНАСС, «реальность внесла свои коррективы». Если на территории Москвы и Московской области машина вела себя нормально, то за пределы региона у нее начались непонятные сбои.

Он рассказал о том, что фары включались и выключались сами по себе, машина сама перезапускала зажигание, а бортовой компьютер подавал сигналы о том, что боковые зеркала сложены, хотя это было не так. Кроме того, стоп-сигналы включались даже тогда, когда водитель не нажимал на педаль тормоза, датчики слепых зон выдавали ошибки, а вентиляция переставала работать.

Ранее рассказывалось о проблеме россиянина, который купил Jaecoo J7. Он пожаловался, что в автомобиле сам включается подогрев сидений. Причем температура порой доходит до таких значений, что сидеть и управлять машиной становится очень непросто.