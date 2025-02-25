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17:34, 25 февраля 2025Забота о себе

Врач предостерегла россиян от лечения кока-колой

Врач Мельникова: Употребление колы при отравлении может ухудшить состояние
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, что в интернете можно найти советы по лечению отравления кока-колой, но этот способ может только ухудшить состояние. В беседе с «Газетой.Ru» врач предостерегла россиян от этого метода.

Мельникова объяснила, что кока-кола может только ухудшить такие симптомы отравления, как боль и вздутие в животе, повышенное газообразование и неоформленный стул. Это происходит из-за того, что этот напиток содержит большое количество газа и имеет повышенную кислотность, объяснила врач.

Кроме того, кока-кола не помогает восстановить потерю жидкости, а, напротив, обладает мочегонным действием. Мельникова добавила, что в этом напитке содержится ортофосфорная кислота, обладающая бактерицидным действием. Однако ее количество слишком мало, чтобы человек почувствовал положительный эффект при отравлении. При этом у ортофосфорной кислоты есть и негативный эффект: она ухудшает всасывание кальция, что приводит к снижению минерализации костной ткани и остеопорозу.

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«В случае пищевого отравления следует выпивать не менее 2-3 литров в сутки прозрачной жидкости (вода, морс, сок, компот). Используйте энтеросорбенты для выведения патогенных микроорганизмов, прокинетики для нормализации моторки органов желудочно-кишечного тракта», — посоветовала Мельникова.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала, что кока-кола может помочь растворить желудочный фитобеозар — комок из непереваренных остатков пищи. При этом она подчеркнула, что этот процесс должен проходить исключительно под контролем врача. Головчанская добавила, что регулярное употребление сладкой газировки наносит вред здоровью.

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