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19:56, 25 февраля 2025Россия

ВСУ атаковали дома россиян и обесточили несколько улиц в приграничье

Гладков: ВСУ атаковали дронами Белгородскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали дома россиян и обесточили несколько улиц в приграничье Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, ударам ВСУ подвергся Волоконовский район. В селе Тишанка в результате обстрела и атаки FPV-дрона в одном частном домовладении выбило окна, повредило кровлю, фасад, надворные постройки и линию электропередачи.

ВСУ обесточили еще один населенный пункт — в селе Борисовка в результате атаки FPV-дроном повреждена линия электропередачи, на нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение.

Еще один дом был атакован беспилотником в хуторе Давыдкин. В поселке Малиново украинский дрон сдетонировал у коммерческого объекта — в помещении повреждено остекление, кроме того, у рядом припаркованного автомобиля осколками посечен кузов.

Как уточнил Гладков, при атаках со стороны Украины никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили о сбитом дроне ВСУ над территорией Курской области. О пострадавших или разрушениях в военном ведомстве не представили данных.

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