Вылов главной в России рыбы заметно упал

АДМ: Вылов минтая в России снизился на 10 процентов в начале 2025 года

С января по 19 февраля 2025 года суммарные объемы вылова минтая, являющегося главной рыбой в России, снизились на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 437,3 тысячи тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

В организации объяснили подобную динамику, прежде всего, неблагоприятными погодными условиями в Охотском море, считающимся ключевым районом добычи этой рыбы. В результате промысловый флот был вынужден «штормовать» и тратить дополнительное время на поиск скоплений минтая.

Дополнительные проблемы добытчикам, добавили в ассоциации, создали «ледовые поля» в Охотском моря. Однако в настоящее время наблюдается постепенное освобождение акватории ото льда, что должно в обозримой перспективе улучшить ситуацию с выловом минтая. В пиковые периоды в АДМ ожидают показателя на уровне 9-10 тысяч тонн. По всему же Дальневосточному бассейну вылов этой рыбы к середине апреля может превысить отметку в 1 миллион тонн.

В 2024 году российские рыбаки смогли установить рекорд по добыче минтая. За 12 месяцев им удалось выловить в общей сложности почти 2 миллиона тонн этой рыбы. В годовом выражении показатель увеличился на 2 процента. Достигнутый результат позволил России опередить своего главного конкурента — США — на 640 тысяч тонн.