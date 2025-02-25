Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 25 февраля 2025Экономика

Вылов главной в России рыбы заметно упал

АДМ: Вылов минтая в России снизился на 10 процентов в начале 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

С января по 19 февраля 2025 года суммарные объемы вылова минтая, являющегося главной рыбой в России, снизились на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 437,3 тысячи тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

В организации объяснили подобную динамику, прежде всего, неблагоприятными погодными условиями в Охотском море, считающимся ключевым районом добычи этой рыбы. В результате промысловый флот был вынужден «штормовать» и тратить дополнительное время на поиск скоплений минтая.

Дополнительные проблемы добытчикам, добавили в ассоциации, создали «ледовые поля» в Охотском моря. Однако в настоящее время наблюдается постепенное освобождение акватории ото льда, что должно в обозримой перспективе улучшить ситуацию с выловом минтая. В пиковые периоды в АДМ ожидают показателя на уровне 9-10 тысяч тонн. По всему же Дальневосточному бассейну вылов этой рыбы к середине апреля может превысить отметку в 1 миллион тонн.

В 2024 году российские рыбаки смогли установить рекорд по добыче минтая. За 12 месяцев им удалось выловить в общей сложности почти 2 миллиона тонн этой рыбы. В годовом выражении показатель увеличился на 2 процента. Достигнутый результат позволил России опередить своего главного конкурента — США — на 640 тысяч тонн.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Голос Сербии за европейскую резолюцию в ООН объяснили

      Российского подростка осудят за обстрел автобуса

      Рособрнадзор разработал инструкцию по допуску учеников к ЕГЭ

      Россиянин четыре дня подряд пил алкоголь и был найден бездыханным в отеле Таиланда

      В России допустили возобновление поставок титана в США

      Потерявший ноги на СВО россиянин стал заложником квартиры из-за разрушенной лестницы

      «Дорогу смерти» в районе курской Суджи сняли на видео с дрона

      Вылов главной в России рыбы заметно упал

      Названа цель появления новых дорожных знаков в России

      В США назвали неожиданное последствие введения Байденом санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше