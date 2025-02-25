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15:17, 25 февраля 2025Культура

Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что актер Юра Борисов сыграет его в новом фильме
Ольга Коровина
Юра Борисов

Юра Борисов. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Российский актер Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме известного сербского режиссера «Как я не снял "Преступление и наказание"». Об этом сам кинематографист заявил в комментарии ТАСС.

«Мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», — подтвердил Кустурица.

Картина «Как я не снял "Преступление и наказание"» расскажет о молодом режиссере, мечтающем снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского. По словам Эмира, лента будет автобиографичной и, возможно, самой важной в его жизни. В одном из интервью Кустурица отмечал, что рад возможности поработать с Борисовым: «Юра — милый человек, который может сыграть все что угодно. И каждая его роль будет хорошей».

Ранее стало известно, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина», в котором главную роль исполнил Юра Борисов, стал лидером проката в России и странах СНГ.

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