Режиссер Эмир Кустурица заявил, что актер Юра Борисов сыграет его в новом фильме

Российский актер Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме известного сербского режиссера «Как я не снял "Преступление и наказание"». Об этом сам кинематографист заявил в комментарии ТАСС.

«Мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», — подтвердил Кустурица.

Картина «Как я не снял "Преступление и наказание"» расскажет о молодом режиссере, мечтающем снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского. По словам Эмира, лента будет автобиографичной и, возможно, самой важной в его жизни. В одном из интервью Кустурица отмечал, что рад возможности поработать с Борисовым: «Юра — милый человек, который может сыграть все что угодно. И каждая его роль будет хорошей».

Ранее стало известно, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина», в котором главную роль исполнил Юра Борисов, стал лидером проката в России и странах СНГ.