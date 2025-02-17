Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым возглавил прокат в России и СНГ

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал лидером проката в России и СНГ

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина», в котором главную роль исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, стал лидером проката в России и странах СНГ. Об этом сообщает Kinobusiness, пишет ТАСС.

По данным портала, картина собрала 417 миллионов рублей за минувшие выходные. На втором месте рейтинга расположилась лента «Манюня. День рождения Ба». Фильм собрал в прокате 143,5 миллиона рублей за выходные.

Тройку лидеров закрывает фильм «Рэкетир: Новые времена», собравший 100 миллионов рублей в уикенд.

Ранее актриса Юлия Снигирь рассказала, что Юра Борисов ходил с ней на пробы фильма «Мастер и Маргарита» и обидел ее нетактичным намеком на возраст.