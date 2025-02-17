Звезда «Мастера и Маргариты» назвала Юру Борисова сволочью

Актриса Снигирь заявила об обиде на Борисова после намека на ее возраст

Актриса Юлия Снигирь рассказала, что Юра Борисов ходил с ней на пробы фильма «Мастер и Маргарита» и обидел ее нетактичным намеком на возраст. Она высказалась об этом случае в беседе со Светланой Бондарчук на YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Юра, сволочь такая... Это было очень неприятно. Мы встретились с ним накануне наших проб на какой-то премьере. И он мне говорит: "Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. И я вот не могу понять, Мастер и Маргарита, они что, вне возраста, да?"», — поведала она.

Как утверждает 41-летняя звезда «Мастера и Маргариты», 32-летний актер имел в виду, что он намного младше Снигирь. При этом по сюжету романа Михаила Булгакова Маргарите было 30 лет, а Мастеру — 38.

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