Феномен Юры Борисова объяснили

Певец Билан объяснил феномен Юры Борисова необузданной юношеской энергией

Певец Дима Билан объяснил феномен актера Юры Борисова, ставшего первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Его слова приводит KP.RU.

По мнению исполнителя, в артисте есть цепляющая неподдельная искренность. «У Юры Борисова такая необузданная юношеская энергия, которая всех вдохновляет», — сказал певец.

Ранее Юра Борисов ответил на вопрос о планах на предстоящую церемонию вручения «Оскара».

До этого актер признался, что ему непривычна шумиха, которая возникла вокруг его игры в фильме «Анора».