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15:42, 9 февраля 2025Культура

Феномен Юры Борисова объяснили

Певец Билан объяснил феномен Юры Борисова необузданной юношеской энергией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Дима Билан объяснил феномен актера Юры Борисова, ставшего первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Его слова приводит KP.RU.

По мнению исполнителя, в артисте есть цепляющая неподдельная искренность. «У Юры Борисова такая необузданная юношеская энергия, которая всех вдохновляет», — сказал певец.

Ранее Юра Борисов ответил на вопрос о планах на предстоящую церемонию вручения «Оскара».

До этого актер признался, что ему непривычна шумиха, которая возникла вокруг его игры в фильме «Анора».

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