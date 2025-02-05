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16:44, 5 февраля 2025Культура

Юра Борисов ответил на вопрос о церемонии вручения «Оскара»

Актер Юра Борисов заявил, что не строит планы насчет церемонии вручения «Оскара»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Юра Борисов, ставший первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана, ответил на вопрос о планах на предстоящую церемонию. Его цитирует ТАСС.

«Я сейчас пока нахожусь здесь, пока дальше ничего не планирую», — заявил артист на светской премьере фильма «Пророк: История Александра Пушкина».

Ранее кинокритик Сергей Сычев объяснил номинацию Юры Борисова на «Оскар». По его мнению, иностранные эксперты могли оценить работу артиста и в других международных лентах.

До этого Борисов признался, что ему непривычна шумиха, которая возникла вокруг его игры в фильме «Анора».

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