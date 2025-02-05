Юра Борисов ответил на вопрос о церемонии вручения «Оскара»

Актер Юра Борисов заявил, что не строит планы насчет церемонии вручения «Оскара»

Актер Юра Борисов, ставший первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана, ответил на вопрос о планах на предстоящую церемонию. Его цитирует ТАСС.

«Я сейчас пока нахожусь здесь, пока дальше ничего не планирую», — заявил артист на светской премьере фильма «Пророк: История Александра Пушкина».

Ранее кинокритик Сергей Сычев объяснил номинацию Юры Борисова на «Оскар». По его мнению, иностранные эксперты могли оценить работу артиста и в других международных лентах.

До этого Борисов признался, что ему непривычна шумиха, которая возникла вокруг его игры в фильме «Анора».