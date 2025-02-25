Задержание подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом попало на видео

В Тверской области росгвардейцы и полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео.
На кадрах сотрудники вскрывают дверь в дом злоумышленников. Они находят их в разных комнатах и кладут лицом в пол.
По данным ведомства, фигуранты находили женщин, имеющих право на получение маткапитала, и проводили фиктивные сделки по покупке жилья. Полученную прибыль они делили.
Ущерб Фонду пенсионного социального страхования превышает 1,5 миллиона рублей.
Ранее в Волгограде задержали подозреваемых в похищении человека.