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20:16, 25 февраля 2025Силовые структуры

Задержание подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом попало на видео

В Тверской области задержали подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Тверской области росгвардейцы и полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео.

На кадрах сотрудники вскрывают дверь в дом злоумышленников. Они находят их в разных комнатах и кладут лицом в пол.

По данным ведомства, фигуранты находили женщин, имеющих право на получение маткапитала, и проводили фиктивные сделки по покупке жилья. Полученную прибыль они делили.

Ущерб Фонду пенсионного социального страхования превышает 1,5 миллиона рублей.

Ранее в Волгограде задержали подозреваемых в похищении человека.

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