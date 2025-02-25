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13:03, 25 февраля 2025Экономика

Зафиксирован скачок цен на некоторые запчасти

Союз автостраховщиков: Запчасти для иномарок подорожали на 10-12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В конце минувшего года в РФ зафиксировали скачок цен на запасные части для иномарок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

По его данным, эта категория товаров подорожала примерно на 10-12 процентов. Отмечается также, что по итогам 2024 года больше 60 процентов российских автомобилистов пожаловались на все более высокие цены на запасные части. Именно этот фактор они считают главной проблемой при обслуживании и ремонте машины.

Как заметил президент РСА Евгений Уфимцев, эта ситуация напрямую связана с тем, как обстоят дела с поставками тех или иных деталей. В свою очередь, логистика этих поставок зависит от многих факторов, особенно с учетом санкций. Как следствие, расходы поставщиков постоянно меняются, а это сказывается и на конечных ценах для потребителей.

В конце января сообщалось о резком скачке стоимости запасных частей для автомобилей иностранных марок. Некоторые маркетплейсы повысили цены в среднем на 50-80 процентов. Что касается их неоригинальных аналогов из Турции, Китая и Кореи, то они подорожали на 25-45 процентов. Самые ходовые расходники выросли в цене в среднем на 15-20 процентов.

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