В Уфе жильцам дома с протекающей крышей вместо ее ремонта установили новый лифт

В Уфе жильцам дома с крышей, протекающей на протяжении восьми лет, вместо ее ремонта установили новый лифт. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба местного отделения «Народного фронта».

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Рыльского, 19. Из-за постоянных протечек дом атаковала плесень, из-за чего обои жильцам восьмого и девятого этажей пришлось переклеивать по несколько раз, а некоторым из них — переделывать свежий ремонт. По информации источника, для того, чтобы решить проблему, собственники увеличили сумму ежемесячного взноса на капремонт, однако вместо починки крыши им поменяли лифты, фактически загнав дом в долги. Между тем подъемники, утверждают жильцы, несмотря на 25-летний срок эксплуатации, находились в отличном состоянии.

В «Народном фронте» предполагают, что власти старались успеть до завершения программы, согласно которой все лифты, которые отработали 25 лет, должны быть заменены, и утверждают, что в аналогичной ситуации оказались десятки уфимских домов.

Ранее в этот же день жильцы дома 17 на улице Грайвороновской в Москве пожаловались на сильно трясущийся лифт. Москвичи признались, что опасаются за свою безопасность, поскольку во время каждой поездки боятся, что тот упадет.