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16:54, 25 февраля 2025Экономика

Жители дома в Москве пожаловались на страшный трясущийся лифт

Москва 125: Жители многоквартирного дома в столице пожаловались на лифт
Мария Черкасова

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Жители дома в московском районе Текстильщики пожаловались на страшный трясущийся лифт, сообщает Telegram-канал «Москва 125».

«Каждый раз едем и думаем — сейчас рухнет», — прокомментировали они состояние лифта на улице Грайвороновской, 17. Жители также опубликовали видео, на котором видно, как кабина трясется, а также слышен грохот.

Ранее лифт с женщиной внутри упал в здании Московского электрозавода. Кабина рухнула в шахту с высоты пять метров. Женщина пострадала, ее эвакуировали.

В начале февраля лифт с тремя девушками рухнул в многоквартирном доме в Уфе. Сначала пассажирский лифт застрял на третьем этаже. Девушки вызвали диспетчера, который сказал им, что нужно сесть на пол, после чего кабина начала падать. Пассажирки не пострадали.

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