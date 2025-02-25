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19:37, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Звезду TikTok арестовали за хранение наркотиков и оружия

Звезду TikTok Фрэнка Венегаса арестовали за хранение наркотиков и оружия
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Gulf Coast News / YouTube

Американскую звезду TikTok, стримера и рэпера Фрэнка Венегаса, также известного как участник дуэта Island Boys, арестовали во Флориде по обвинению в хранении наркотиков и оружия. Об этом сообщает канал Fox4.

Отмечается, что полицейский остановил машину с Венегасом на пассажирском сиденье. У звезды соцсетей обнаружили пакет с оксикодоном и огнестрельное оружие. По данным канала, рэпер не смог предоставить правоохранителям рецепт на препарат, а у оружия был удален серийный номер.

В результате Венегаса арестовали. В полиции также заявили, что он является участником банды. Уточняется, что в прошлом его уже арестовывали.

Ранее сообщалось, что Венегас ударил женщину по лицу в прямом эфире и вызвал возмущение пользователей сети. Платформа Kick, на которой велась трансляция, из-за инцидента удалила аккаунт Island Boys.

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