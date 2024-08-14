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09:10, 14 августа 2024Интернет и СМИ

Известный блогер ударил женщину по лицу в прямом эфире

Блогер Венегас из дуэта The Island Boys ударил женщину по лицу в прямом эфире

Кадр: @flyysoulja

Участник дуэта The Island Boys, известный блогер и рэпер Фрэнки Венегас ударил женщину в прямом эфире и вызвал возмущение пользователей сети. Об инциденте рассказало издание Dexerto.

Блогер вместе с братом вел онлайн-трансляцию из своего дома на платформе Kick. В какой-то момент у него возник конфликт с некой женщиной, которая присутствовала на трансляции, и он ударил ее по лицу. Вскоре эфир оборвался, а Kick удалил аккаунт братьев.

Ситуация вызвала широкие обсуждения в соцсети X, где поступок Венегаса осудили. «Да отправьте вы уже этих бандитов за решетку», «Island Boys давным-давно надо было отменить», «Почему эти парни до сих пор популярны?» — высказались пользователи платформы.

Отмечается, что во время трансляций The Island Boys и ранее возникали конфликты и драки: так, весной во время одной из таких потасовок один из братьев несколько раз пнул девушку по голове.

Ранее сообщалось, что известный филиппино-американский блогер и стример с ником Suspendas попал в аварию в прямом эфире. Он заявил, что сильно ударился головой и мог получить сотрясение мозга.

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      Маргарита Щигарева
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