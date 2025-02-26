Авиабилеты в США для россиян подешевели на треть

«Купибилет»: Авиабилеты в США в марте подешевели на 28 процентов

В марте 2025 года авиабилеты в США подешевели на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. О падении цен на перелеты сообщил сервис «Купибилет», данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно исследованию, в марте 2024-го средняя стоимость билетов из России в США и обратно составляла 188,4 тысячи рублей. В том же месяце текущего года значение снизилось на 28 процентов — до 134,7 тысячи.

В апреле 2025 года средняя стоимость перелета составит 145,5 тысячи рублей, что тоже значительно ниже прошлогодних значений — 186,9 тысячи (минус 22 процента).

«Снижение стоимости поездки в США обусловлено несколькими факторами: политическими изменениями, увеличением количества рейсов и пересадочных маршрутов, а также традиционным спадом сезонного спроса», — объяснил директор по продукту компании Андрей Маслак.

Отмечается, что в феврале спрос на поездки в Штаты вырос на 7,1 процента по сравнению с январем. Если тенденция к снижению цен сохранится, это может привести к новому всплеску интереса к США в ближайшие месяцы, говорится в исследовании.

Ранее в Росавиации оценили возможность восстановить прямые рейсы между Россией и США. По мнению экспертов, пока это маловероятно из-за запрета на полеты над Европой.