Банк России назвал сроки возвращения инфляции к четырем процентам

ЦБ: Инфляция вернется к четырем процентам в 2026 году

Жесткую денежно-кредитную политику в России придется проводить дольше, чем ожидалось. Об этом заявили в Центральном банке РФ. Позицию регулятора процитировало ТАСС.

Такие меры, как полагают в ЦБ, потребуются для возвращения инфляции к обозначенной цели. Банк России прогнозирует, что в 2025 году годовая инфляция снизится до семи-восьми процентов, а к четырем процентам вернется в 2026 году.

Кроме того, Центробанк обратил внимание, что в феврале индикаторы инфляционных ожиданий хотя и снижались, но остались на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что так называемая инфляция для бедных выросла в декабре 2024 года в РФ до 16 процентов. Между тем, общий рост цен колеблется в районе десяти процентов.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2025 году уровень инфляции в России может быть в диапазоне семи-восьми процентов.