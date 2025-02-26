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12:18, 26 февраля 2025Экономика

Банк России назвал сроки возвращения инфляции к четырем процентам

ЦБ: Инфляция вернется к четырем процентам в 2026 году
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Жесткую денежно-кредитную политику в России придется проводить дольше, чем ожидалось. Об этом заявили в Центральном банке РФ. Позицию регулятора процитировало ТАСС.

Такие меры, как полагают в ЦБ, потребуются для возвращения инфляции к обозначенной цели. Банк России прогнозирует, что в 2025 году годовая инфляция снизится до семи-восьми процентов, а к четырем процентам вернется в 2026 году.

Кроме того, Центробанк обратил внимание, что в феврале индикаторы инфляционных ожиданий хотя и снижались, но остались на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что так называемая инфляция для бедных выросла в декабре 2024 года в РФ до 16 процентов. Между тем, общий рост цен колеблется в районе десяти процентов.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2025 году уровень инфляции в России может быть в диапазоне семи-восьми процентов.

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