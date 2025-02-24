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12:52, 24 февраля 2025Экономика

Решетников предсказал уровень инфляции в России в 2025 году

Решетников: В 2025 году инфляция в РФ может быть в районе семи-восьми процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В этом году уровень инфляции в России может быть в диапазоне семи-восьми процентов. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

Кроме того, он назвал ощутимым сдвиг потребительских предпочтений в России. А это в свою очередь требует расширять предложение.

Ранее появилась информация о том, что в России, несмотря на инфляцию, подешевели некоторые товары. Например, стоимость куриных яиц снизилась на 11,2 процента. Похожая ситуация с планшетами, смартфонами и смарт-часами.

Также есть информация, что с 11 по 17 февраля цены в РФ выросли на 0,17 процента. При этом в феврале инфляционные ожидания снизились впервые с сентября 2024 года и составили 13,7 процента.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ остается на неприемлемо высоком уровне.

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