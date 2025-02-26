Безбилетный пассажир спрятался в туалете самолета и бесплатно долетел из Австрии в Китай

PYOK: Безбилетник на рейсе Hainan Airlines долетел из Австрии в Китай

Безбилетный пассажир на рейсе Hainan Airlines спрятался в туалете самолета и бесплатно долетел из Австрии в Китай. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что мужчина благополучно прошел все досмотры в аэропорту Вены, а затем смешался с группой туристов и незаметно пробрался на борт самолета. Далее австриец спрятался в туалете и провел там большую часть пути до Шэньчжэня — почти 11 часов. Члены экипажа приняли решение не разворачивать борт и продолжили путь к месту назначения.

В Шэньчжэне мужчину встретила полиция. Китайские власти немедленно депортировали безбилетника обратно в Вену. Там он был допрошен и освобожден под залог.

Ранее пожилая женщина случайно проникла на международный рейс без билета и улетела из Дании в Италию. Пассажирка, которая вернулась в Копенгаген из Дохи, каким-то образом сумела сесть на самолет Ryanair в Пизу, пока семья ждала ее в аэропорту.

