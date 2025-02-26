Боевой глухарь из российского региона снова напал на сноубордиста

В Шерегеше агрессивный глухарь снова стал нападать на лыжников и сноубордистов

Глухарь из Шерегеша второй год подряд нападает на любителей горнолыжного спорта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Агрессивный глухарь живет на горнолыжном курорте в российском регионе как минимум с прошлой зимы. В 2024 году он уже нападал на сноубордистов. Тогда товарища спас лыжник, который остановил глухаря при помощи лыжных палок.

В этом году боевой глухарь снова вышел на склон. Группа отдыхающих засняла смелую птицу, которая снова выбрала своей жертвой сноубордиста и напала на него. Один из приятелей посоветовал мужчине беречь пятую точку, пока он пристегивал ботинки к доске. В результате конфликта никто не пострадал.

Многие отдыхающие уже знают про глухаря. За несколько лет птица, которая совсем не боится людей, стала местной достопримечательностью.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте во Франции кабан набросился на лыжника и покусал его. Лыжник попытался уехать, но кабан напал на него и повалил в снег. Инцидент попал на видео.