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17:14, 26 февраля 2025Из жизни

Боевой глухарь из российского региона снова напал на сноубордиста

В Шерегеше агрессивный глухарь снова стал нападать на лыжников и сноубордистов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Глухарь из Шерегеша второй год подряд нападает на любителей горнолыжного спорта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Агрессивный глухарь живет на горнолыжном курорте в российском регионе как минимум с прошлой зимы. В 2024 году он уже нападал на сноубордистов. Тогда товарища спас лыжник, который остановил глухаря при помощи лыжных палок.

В этом году боевой глухарь снова вышел на склон. Группа отдыхающих засняла смелую птицу, которая снова выбрала своей жертвой сноубордиста и напала на него. Один из приятелей посоветовал мужчине беречь пятую точку, пока он пристегивал ботинки к доске. В результате конфликта никто не пострадал.

Многие отдыхающие уже знают про глухаря. За несколько лет птица, которая совсем не боится людей, стала местной достопримечательностью.

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Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте во Франции кабан набросился на лыжника и покусал его. Лыжник попытался уехать, но кабан напал на него и повалил в снег. Инцидент попал на видео.

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