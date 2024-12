Агрессивный кабан набросился на лыжника и попал на видео

Во Франции кабан напал на лыжника и попал на видео

В горах Пиренеи, Франция, кабан набросился на лыжника и покусал его. Об этом сообщает информационный портал Actu.fr.

Группа людей на лыжах каталась по горам недалеко от деревни Сен-Лари-Сулан, как вдруг один из них заметил кабана. Агрессивное животное бежало к нему со стороны водопада. Лыжник попытался уехать, но кабан напал на него и повалил в снег. Инцидент попал на видео.

Кабан стал кусать жертву за ноги, и снимавший нападение мужчина начал кричать: «О, черт, о, черт». В конце концов напарникам пострадавшего удалось отбить его у дикого животного. Лыжник не получил серьезных травм.

Как отмечает Need To Know, популяция диких кабанов значительно увеличилась в Пиренеях за последние десятилетия. Этому способствовали более мягкие зимы, заброшенность сельских районов и отсутствие в горах естественных противников кабанов, таких как волки и медведи.

Ранее сообщалось, что житель Гонконга подрался с диким кабаном, который попытался украсть рюкзак его подруги. Зверю пришлось убежать в кусты ни с чем.