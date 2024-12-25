Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:38, 25 декабря 2024Из жизни

Агрессивный кабан набросился на лыжника и попал на видео

Во Франции кабан напал на лыжника и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В горах Пиренеи, Франция, кабан набросился на лыжника и покусал его. Об этом сообщает информационный портал Actu.fr.

Группа людей на лыжах каталась по горам недалеко от деревни Сен-Лари-Сулан, как вдруг один из них заметил кабана. Агрессивное животное бежало к нему со стороны водопада. Лыжник попытался уехать, но кабан напал на него и повалил в снег. Инцидент попал на видео.

Кабан стал кусать жертву за ноги, и снимавший нападение мужчина начал кричать: «О, черт, о, черт». В конце концов напарникам пострадавшего удалось отбить его у дикого животного. Лыжник не получил серьезных травм.

Материалы по теме:
«Его зубы — это два ножа» Польша объявила войну бобрам. Чем звери, которых обожает интернет, помешали целой стране?
«Его зубы — это два ножа»Польша объявила войну бобрам. Чем звери, которых обожает интернет, помешали целой стране?
25 сентября 2024
«У нас снова Чернобыль» Европу захватывают тысячи радиоактивных кабанов. Их облучили ядерные бомбы времен холодной войны
«У нас снова Чернобыль»Европу захватывают тысячи радиоактивных кабанов. Их облучили ядерные бомбы времен холодной войны
30 мая 2024

Как отмечает Need To Know, популяция диких кабанов значительно увеличилась в Пиренеях за последние десятилетия. Этому способствовали более мягкие зимы, заброшенность сельских районов и отсутствие в горах естественных противников кабанов, таких как волки и медведи.

Ранее сообщалось, что житель Гонконга подрался с диким кабаном, который попытался украсть рюкзак его подруги. Зверю пришлось убежать в кусты ни с чем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названо число погибших в крушении самолета с россиянами в Казахстане

      В московской квартире женщина расправилась со знакомым

      Apple обвинили в очередном нарушении патента

      Рианна высказалась о популярном в 2000-х тренде фразой «о чем, черт возьми, я думала?»

      В России начали готовить проект нового газопровода в Китай

      Лавров прокомментировал заявление пославшего Россию на три буквы Зеленского

      В российском городе сосед с топором угрожал женщине с ребенком

      Стало известно о попытках НАТО увеличить присутствие в Эстонии

      Лавров объяснил отсутствие посла России в США

      Новак оценил темпы роста российского ВВП в уходящем году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше