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23:34, 11 апреля 2025Спорт

Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря на стадионе после победы над «Спартаком»

«Динамо Махачкала» уехало без вратаря Магомедова после победы над «Спартаком»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря на московском стадионе после победы над «Спартаком» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ» в Telegram.

Издание опубликовало видео, на котором голкипер Тимур Магомедов бежал за отъезжающим клубным автобусом. Вслед за спортсменом бежали зрители. По информации источника, Магомедов не смог догнать транспортное средство и уедет с площадки вместе с капитаном команды Идаром Шумаховым на микроавтобусе.

Ранее 11 апреля махачкалинское «Динамо» в гостях победило «Спартак» со счетом 2:1. Магомедов был признан лучшим игроком встречи.

«Динамо» из Махачкалы с 27 очками располагается на девятой строчке турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает второе место, имея в активе 47 очков.

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