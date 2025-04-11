Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря на стадионе после победы над «Спартаком»

«Динамо Махачкала» уехало без вратаря Магомедова после победы над «Спартаком»

Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря на московском стадионе после победы над «Спартаком» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ» в Telegram.

Издание опубликовало видео, на котором голкипер Тимур Магомедов бежал за отъезжающим клубным автобусом. Вслед за спортсменом бежали зрители. По информации источника, Магомедов не смог догнать транспортное средство и уедет с площадки вместе с капитаном команды Идаром Шумаховым на микроавтобусе.

Ранее 11 апреля махачкалинское «Динамо» в гостях победило «Спартак» со счетом 2:1. Магомедов был признан лучшим игроком встречи.

«Динамо» из Махачкалы с 27 очками располагается на девятой строчке турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает второе место, имея в активе 47 очков.