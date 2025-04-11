Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря на стадионе после победы над «Спартаком»

Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря на московском стадионе после победы над «Спартаком» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ» в Telegram.
Издание опубликовало видео, на котором голкипер Тимур Магомедов бежал за отъезжающим клубным автобусом. Вслед за спортсменом бежали зрители. По информации источника, Магомедов не смог догнать транспортное средство и уедет с площадки вместе с капитаном команды Идаром Шумаховым на микроавтобусе.
Ранее 11 апреля махачкалинское «Динамо» в гостях победило «Спартак» со счетом 2:1. Магомедов был признан лучшим игроком встречи.
«Динамо» из Махачкалы с 27 очками располагается на девятой строчке турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает второе место, имея в активе 47 очков.