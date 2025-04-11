«Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в РПЛ

«Спартак» со счетом 1:2 проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче РПЛ

«Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет был открыт на десятой минуте, когда защитник красно-белых Даниил Денисов оформил автогол. Также за «Динамо» забитым мячом отметился Хуссем Мрезиг. У хозяев забил Тео Бонгонда, а Хесус Медина не смог реализовать пенальти, попав в перекладину.

После 24 матчей «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. «Динамо» из Махачкалы располагается на девятой строчке с 27 очками. Лидирует «Краснодар», набравший 52 очка.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном». «Динамо» на выезде встретится с «Оренбургом». Оба матча пройдут 19 апреля.