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00:30, 6 декабря 2024Из жизни

Мужчина подрался с диким кабаном за рюкзак подруги и попал на видео

В Гонконге мужчина отбил у дикого кабана украденный рюкзак подруги
Никита Савин
Никита Савин

Житель Гонконга подрался с диким кабаном, который попытался украсть рюкзак его подруги. Видео инцидента публикует Need To Know.

30 ноября мужчина с подругой гуляли на природе, а затем присели, чтобы отдохнуть. В этот момент из зарослей кустарника появился кабан, схватил рюкзак и попытался убежать.

Друг китаянки вступил в схватку с диким животным. На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда мужчина отобрал рюкзак у кабана, а затем схватил палку и несколько раз ударил зверя по спине. Тому пришлось убежать обратно в кусты ни с чем.

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Издание утверждает, что перед нападением женщина вытащила из рюкзака закуску, что и привлекло голодного кабана.

Ранее сообщалось, что жительница Китая стала жертвой дикого кабана. Животное набросилось на женщину около ее дома.

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