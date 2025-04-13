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03:07, 13 апреля 2025Мир

Посол России отказался считать США при Трампе союзником Москвы

Посол РФ Келин: США при Трампе не стали союзником России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью «Би-би-си» отказался считать США при президенте Дональде Трампе союзником России. Он отметил на вопрос журналистки Лоры Кюнсберг о том, можно ли говорить о потеплении отношений между странами, учитывая благосклонное отношение нового главы Белого дома.

«Ваш вопрос — о том, возможен ли переход от полного недоверия к согласию за два месяца. Мой ответ будет: нет, у нас слишком много разногласий, но мы работаем над этими разногласиями шаг за шагом в разных областях», —подчеркнул дипломат.

Келин добавил, что Соединенным Штатам хорошо известна позиция России по конфликту на Украине. Москва не хочет прекращения огня ради эффектных жестов и намеревается разрешить ситуацию раз и навсегда. Что касается переговоров, российская сторона не будет торопиться ради картинки для широкой общественности, однако относится к процессу серьезно.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом.

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