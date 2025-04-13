Американского подростка заподозрили в расправе над родителями ради покушения на Трампа

Подростка в Висконсине заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа

В штате Висконсин 17-летнего подростка Никиту Касапа заподозрили в расправе над родителями ради покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.

Молодого человека арестовали в марте, после чего обвинили в двойном убийстве и сокрытии тел. Также ему вменили кражу имущества на сумму свыше 10 тысяч долларов и незаконное присвоение документов.

Во время обысков следователи нашли записи Касапа, в которых он восхвалял Адольфа Гитлера и делился планами о нападении на Трампа.

«Он был в контакте с другими сторонами относительно своего плана убийства президента и свержения правительства Соединенных Штатов. И он оплатил, по крайней мере частично, беспилотник и взрывчатые вещества, которые должны были быть использованы в качестве оружия массового поражения для совершения атаки», — говорится в заявлении следователей.

Последнее судебное заседание состоялось 9 апреля, в ходе него Касап не делал заявлений о признании вины. Следующее слушание запланировано на 7 мая.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.