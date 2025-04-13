Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 13 апреля 2025Мир

Американского подростка заподозрили в расправе над родителями ради покушения на Трампа

Подростка в Висконсине заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В штате Висконсин 17-летнего подростка Никиту Касапа заподозрили в расправе над родителями ради покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.

Молодого человека арестовали в марте, после чего обвинили в двойном убийстве и сокрытии тел. Также ему вменили кражу имущества на сумму свыше 10 тысяч долларов и незаконное присвоение документов.

Во время обысков следователи нашли записи Касапа, в которых он восхвалял Адольфа Гитлера и делился планами о нападении на Трампа.

«Он был в контакте с другими сторонами относительно своего плана убийства президента и свержения правительства Соединенных Штатов. И он оплатил, по крайней мере частично, беспилотник и взрывчатые вещества, которые должны были быть использованы в качестве оружия массового поражения для совершения атаки», — говорится в заявлении следователей.

Последнее судебное заседание состоялось 9 апреля, в ходе него Касап не делал заявлений о признании вины. Следующее слушание запланировано на 7 мая.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил действие санкций против России

    Посол России в Лондоне оценил вероятность угрозы для Британии со стороны Москвы

    Финансист озвучила минимальную сумму для пользы накоплений

    Посол России отказался считать США при Трампе союзником Москвы

    Лидер группы «СерьГа» назвал разрисовавших Стену Цоя фанатов Паши Техника «психическими»

    Американского подростка заподозрили в расправе над родителями ради покушения на Трампа

    YouTube предложил ограничить время просмотра Shorts

    NASA отдало дань уважения Гагарину

    Посол России рассказал о недовольстве жителей Австрии расходами на Украину

    Надпись в честь Паши Техника появилась на стене Цоя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше