Дикий кабан растерзал пенсионерку на пороге ее дома

В Китае выбежавший из леса кабан нанес смертельные травмы 76-летней женщине

Жительница Китая стала жертвой дикого кабана. Об этом пишет Need to Know.

Трагическое происшествие произошло 24 ноября в селе недалеко от города Анканг. Дикие кабаны давно портили посевы в тех местах, поэтому охотники отправились в горы, чтобы провести отстрел агрессивных животных. Охотничьи собаки напали на след кабана и стали гнать его, пока он не выбежал из леса к одному из деревенских домов.

76-летняя хозяйка дома услышала лай и вышла на порог. Раззадоренный погоней кабан заметил пенсионерку и бросился на нее. Сильный удар подбросил ее в воздух, затем она упала и ударилась головой о бетонное покрытие двора. Кабан отпугнул собак угрожающим рычанием и растерзал лежащую на земле женщину острыми клыками. Травмы оказались смертельными.

Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения. После произошедшего местные власти пообещали с особым вниманием отнестись к решению проблемы диких кабанов в этом регионе.

Ранее сообщалось, что в Индии удалось поймать тигра, который съел жителя деревни в штате Уттар-Прадеш. Зверь попался в ловушку, установленную властями.