В ЕС захотели избавиться от фон дер Ляйен

Die Weltwoche: В Брюсселе захотели отставки токсичной фон дер Ляйен

Высокоранговые чиновники Европейского союза (ЕС) хотят избавиться от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за ее «токсичности». Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает швейцарское издание Die Weltwoche.

Утверждается, что отставка фон дер Ляйен могла бы «разблокировать многие процессы» в ЕС, поскольку политика главы ЕК привела к политическому кризису и обострению в отношениях не только с Россией, но и с Китаем, и с США. При этом в самом ЕС обстановка также является напряженной, в частности, из-за давления на Венгрию, которая «настаивает на своем суверенитете».

«На западе — торговый спор с США, на востоке — конфликт на Украине и обострение отношений с Россией, к тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем. Рыба гниет с головы», — указано в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп договорился с Урсулой фон дер Ляйен о встрече в ближайшее время.