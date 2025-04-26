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15:37, 26 апреля 2025Мир

Стало известно о скорой встрече Трампа и фон дер Ляйен

РИА Новости: Трамп и фон дер Ляйен договорились встретиться в ближайшее время
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен договорились встретиться в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Глава Еврокомиссии и американский президент, находясь в Риме, договорились провести в ближайшее время встречу», — заявил собеседник агентства.

Источник РИА Новости заявил о скорой встрече Трампа и фон дер Ляйен, но отказался называть конкретную дату. Также он рассказал о предстоящей встрече главы ЕК с Владимиром Зеленским вечером 26 апреля после похорон Папы Римского Франциска.

Ранее вторая встреча Трампа и Зеленского не состоялась из-за быстрого отлета президента США из Рима. Американский лидер вместе с первой леди США Меланией покинули столицу Италии на борту Air Force One сразу после заупокойной мессы.

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