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22:44, 26 апреля 2025Бывший СССР

На встрече Зеленского с Трампом заметили лишний предмет

«Страна.ua»: На месте встречи Зеленского и Трампа изначально было три стула
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, предположительно, должен был принять участие в переговорах глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, что на месте встречи Зеленского и Трампа изначально было три стула, но затем один убрали. Предполагается, что он предназначался для французского лидера.

Зеленский побеседовал с Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане. Комментируя встречу с американским лидером, политик отметил, что она может стать исторической. Он сообщил, что обсудил с Трампом обширный спектр вопросов, включая возможность полного и безусловного прекращения огня.

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