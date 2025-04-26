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22:40, 26 апреля 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о наступлении российских войск в ДНР

RusVesna: Армия России наступает у Богатыря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские войска наступают у Богатыря в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что Армия России на южнодонецком направлении наступает от Разлива, проводя механизированные штурмы опорников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадках южнее Богатыря.

«Пехота смогла зайти в посадки, существенно расширив серую зону», — рассказали военкоры.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвинулись в регионе. По его словам, ВС России добились успехов на южнодонецком направлении. Пушилин уточнил, что продвижение российских войск зафиксировано в районе населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар.

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