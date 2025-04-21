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09:37, 21 апреля 2025Бывший СССР

Пушилин заявил о продвижении ВС России в ДНР

Пушилин: ВС России продвинулись на южнодонецком направлении в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России добились успехов на южнодонецком направлении. Пушилин уточнил, что продвижение российских войск зафиксировано в районе населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар.

Утром 21 апреля на Украине подтвердили продвижение ВС России на трех направлениях в ДНР. По информации аналитического проекта DeepState, речь идет о лиманском, дзержинском и покровском направлениях.

Также стало известно об ударах российских войск по украинским военным объектам после окончания пасхального перемирия. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, цели были поражены в Харьковской, Сумской, Николаевской, Киевской и Одесской областях.

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