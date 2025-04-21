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09:28, 21 апреля 2025Бывший СССР

Российский военкор рассказал об ударах по военным объектам ВСУ после окончания перемирия

Поддубный: ВС РФ ударили по объектам ВСУ после окончания пасхального перемирия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания пасхального перемирия. Об этом заявил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Пасхальное перемирие завершилось: после полуночи ВС РФ продолжили наносить удары по военным объектам ВСУ в ряде областей Украины», — написал военкор.

Он заявил о поражении целей в Харьковской, Сумской, Николаевской, Киевской и Одесской областях Украины. Кроме того, он сообщил о взрывах на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики и Запорожской области.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18.00 по московскому времени того дня до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался после этого времени.

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