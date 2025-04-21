На Украине подтвердили продвижение ВС России на трех направлениях в ДНР

DeepState подтвердил продвижение ВС России на трех направлениях в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на лиманском, торецком (дзержинском) и покровском (красноармейском) направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState в Telegram-канале.

DeepState подтвердил продвижение ВС России в районе населенных пунктов Катериновка и Новое на лиманском направлении в ДНР. Аналитики признали взятие Катериновки российскими военными, о чем Министерство обороны России сообщило 11 апреля.

Также проект сообщил об успешном наступлении ВС России в районе населенного пункта Сухая Балка на торецком направлении и возле села Преображенка на покровском направлении.

Ранее ВС России нанесли по Украине массированный комбинированный удар. В налете задействованы баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе «Герань-2».