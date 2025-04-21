Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:25, 21 апреля 2025Бывший СССР

По Киеву нанесли комбинированный удар

ВС РФ нанесли по Украине массированный комбинированный удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли по целям на Украине массированный комбинированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В налете задействованы баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе «Герань-2». Взрывы слышны в Киеве, Днепропетровске, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Это уже второй налет с момента окончания пасхального перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин. Спустя час после того, как российские войска завершили добровольный режим прекращения огня, авиация Воздушко-космических сил (ВКС) РФ сбросила бомбы в Сумской и Харьковской областях.

Ранее военкор Юрий Котенок пришел к выводу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически проигнорировали пасхальное перемирие. «Бил как по нашим позициям, так и по мирным целям. Соблюдал лишь там, где ему самому было выгодно», — написал он. По его словам, Украине очень нравится сама модель, когда ВС России в одностороннем порядке прекращают огонь. Такую модель противник очень хотел бы пролонгировать, констатировал Котенок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву нанесли комбинированный удар

    Джонсон назвал уничтожающий западную цивилизацию мессенджер

    Сыгравшая свадьбу с рекой участница ток-шоу рассказала об отношениях с ней

    ВСУ получат бронированную платформу UNEX UGV

    Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область в последний день перемирия

    На Западе раскрыли судьбу Украины без американской помощи

    Военкор подвел итоги объявленного Путиным пасхального перемирия

    Google признали виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных

    В Японии отреагировали на пасхальное перемирие

    Раскрыты секреты умопомрачительного секса в машине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости