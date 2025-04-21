По Киеву нанесли комбинированный удар

ВС РФ нанесли по Украине массированный комбинированный удар

Вооруженные силы (ВС) России нанесли по целям на Украине массированный комбинированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В налете задействованы баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе «Герань-2». Взрывы слышны в Киеве, Днепропетровске, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Это уже второй налет с момента окончания пасхального перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин. Спустя час после того, как российские войска завершили добровольный режим прекращения огня, авиация Воздушко-космических сил (ВКС) РФ сбросила бомбы в Сумской и Харьковской областях.

Ранее военкор Юрий Котенок пришел к выводу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически проигнорировали пасхальное перемирие. «Бил как по нашим позициям, так и по мирным целям. Соблюдал лишь там, где ему самому было выгодно», — написал он. По его словам, Украине очень нравится сама модель, когда ВС России в одностороннем порядке прекращают огонь. Такую модель противник очень хотел бы пролонгировать, констатировал Котенок.