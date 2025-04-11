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13:05, 11 апреля 2025Россия

Еще один населенный пункт в зоне СВО перешел под контроль ВС России

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Катериновки в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение пяти бригадам и отряду погранслужбы Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю лишились более 1585 бойцов, БТР М113, трех американских бронеавтомобилей MaxxPro, а также польского бронеавтомобиля Dzik.

Еще 5 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие серьезно продвинулись к Катериновке и заняли лесополосу в Донецкой народной республике. По его словам, тогда ВС России также продвинулись к населенному пункту Новое.

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