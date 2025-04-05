Марочко заявил о серьезном продвижении ВС РФ в ДНР

Марочко заявил о серьезном продвижении ВС РФ к Катериновке в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие серьезно продвинулись к Катериновке и заняли лесополосу в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко заявил о серьезном продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) к Катериновке и уточнил, что накануне российские солдаты вклинились накануне примерно на один километр в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Новое в ДНР.

Ранее Марочко рассказал о наступлении российских войск на сватовско-кременском направлении. По его словам, ВС РФ продвинулись у сел Новое и Катериновка.

До этого Марочко также рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковской области. По его словам, российские войска уничтожили фортификационные сооружения и траншеи ВСУ у села Каменка.