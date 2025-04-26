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22:58, 26 апреля 2025Культура

Названа причина отмены спектакля с участием Боярского

Спектакль с участием Боярского в Санкт-Петербурге отменили из-за его состояния
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress

Спектакль с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который должен был состояться в воскресенье, 27 апреля, в Театре имени Ленсовета, отменили из-за состояния здоровья актера. Причину отмены спектакля назвали в пресс-службе театра.

«К нашему общему огорчению, завтра спектакль "В этом милом старом доме" все же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Михаила Боярского выписали из больницы. Актер оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции. Ему сделали укол обезболивающего, после чего он вернулся на сцену. К врачам Боярский обратился спустя два дня.

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