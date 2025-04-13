Лидер группы «СерьГа» назвал разрисовавших Стену Цоя фанатов Паши Техника «психическими»

Музыкант Галанин: Разрисовавшие Стену Цоя в честь Паши Техника об этом пожалеют

Гитарист, основатель и солист группы «СерьГа» Сергей Галанин в беседе с NEWS.ru назвал актом вандализма появление граффити о рэпере Паше Технике на Стене Цоя на Арбате.

По словам музыканта, количество психических людей на данный момент времени «превысило норму, к сожалению».

«Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант», — подчеркнул Галанин.

Надпись на стене Цоя в честь скончавшегося рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) появилась 10 апреля, до похорон музыканта.

Рэпера не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами.