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02:49, 13 апреля 2025Культура

Лидер группы «СерьГа» назвал разрисовавших Стену Цоя фанатов Паши Техника «психическими»

Музыкант Галанин: Разрисовавшие Стену Цоя в честь Паши Техника об этом пожалеют
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Гитарист, основатель и солист группы «СерьГа» Сергей Галанин в беседе с NEWS.ru назвал актом вандализма появление граффити о рэпере Паше Технике на Стене Цоя на Арбате.

По словам музыканта, количество психических людей на данный момент времени «превысило норму, к сожалению».

«Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант», — подчеркнул Галанин.

Надпись на стене Цоя в честь скончавшегося рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) появилась 10 апреля, до похорон музыканта.

Рэпера не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами.

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