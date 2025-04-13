Надпись в честь Паши Техника появилась на стене Цоя

Надпись в честь Паши Техника 10 апреля появилась на стене Цоя в Москве

Надпись на стене Цоя в честь скончавшегося рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) появилась 10 апреля, до похорон музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, граффити нарисовали 10 апреля с 02:00 до 04:00. После к стене приставили наряд.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась по поводу шумихи вокруг похорон Паши Техника, которые прошли в Москве 11 апреля. По ее мнению, СМИ уделяют слишком много внимания этому событию.