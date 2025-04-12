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12:27, 12 апреля 2025Культура

Леру Кудрявцеву возмутил ажиотаж вокруг похорон Паши Техника

Телеведущая Кудрявцева: Народных артистов не провожали так, как Пашу Техника
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась ажиотажу вокруг похорон рэпера Паши Техника. Мнением об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

По ее словам, так в стране не провожали многих великих и народных артистов и других достойных людей. «А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый чел) провожают как гения!» — пишет она.

Кудрявцева уверена, что СМИ слишком много внимания уделяют этому событию. «У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал?» — задается вопросами она.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.

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