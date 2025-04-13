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02:13, 13 апреля 2025Мир

Посол России рассказал о недовольстве жителей Австрии расходами на Украину

Посол РФ Любинский: Жители Австрии недовольны расходами властей на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью «Известиям» рассказал о недовольстве жителей Австрии расходами властей на помощь Украине.

По словам дипломата, за последние три года страна передала Киеву около 300 миллионов евро финансовой поддержки по различным каналам. В то же время внутри государства наблюдается социально-экономический кризис и рекордный дефицит госбюджета, превысивший 12 миллиардов евро.

«Подобные решения не находят ни поддержки, ни понимания у населения. Австрийские семьи ежедневно сталкиваются с последствиями бюджетных проблем», — подчеркнул Любинский.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером в Брюсселе и поздравил его с недавним вступлением в должность. Политики обсудили продолжение помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, строительстве укрытий в школах и садиках, а также поддержку инициативы «продовольствие из Украины».

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