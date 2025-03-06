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20:26, 6 марта 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с федеральным канцлером Австрии

Зеленский встретился с федеральным канцлером Австрии Штокером
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кристиан Штокер

Кристиан Штокер. Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером в Брюсселе и поздравил его с недавним вступлением в должность. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Украина ценит поддержку и помощь со стороны Австрии и рассчитывает на совместные усилия для достижения справедливого и длительного мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства и всей Европы», — написал он.

Политики обсудили продолжение помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, строительстве укрытий в школах и садиках, а также поддержку инициативы «продовольствие из Украины».

Ранее Зеленский заявил о возобновлении работы с США. «Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе», — написал он в соцсети X.

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