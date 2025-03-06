Зеленский встретился с федеральным канцлером Австрии Штокером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером в Брюсселе и поздравил его с недавним вступлением в должность. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Украина ценит поддержку и помощь со стороны Австрии и рассчитывает на совместные усилия для достижения справедливого и длительного мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства и всей Европы», — написал он.

Политики обсудили продолжение помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, строительстве укрытий в школах и садиках, а также поддержку инициативы «продовольствие из Украины».

Ранее Зеленский заявил о возобновлении работы с США. «Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе», — написал он в соцсети X.

