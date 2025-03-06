Зеленский заявил о возобновлении работы с США

Зеленский: Украина и США возобновили работу, на следующей неделе будет встреча

Украина и США возобновили работу, на следующей неделе состоится встреча представителей государств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

«Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе», — написал он.

Ранее спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что возобновление военной помощи США Украине зависит от готовности Киева к урегулированию конфликта и подписанию сделки по недрам. По его словам, Трамп ясно дал понять, что на данном этапе речь идет не о полном прекращении военной помощи Украине, а о паузе.

До этого европейские лидеры предупредили Зеленского, что ему придется пойти на уступки, чтобы возобновить американские поставки военной помощи и разведданных. «Теперь Киеву придется сделать больше, чем просто подписать саму сделку. Белый дом теперь хочет начать обсуждать условия мира», — заявил неназванный дипломат.