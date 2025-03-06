Зеленского предупредили о необходимости уступок ради помощи США

Telegraph: Лидеры ЕС предупредили Зеленского об уступках ради военной помощи США

Европейские лидеры предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что ему придется пойти на уступки, чтобы возобновить американские поставки военной помощи и разведданных. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Правительства стран Европейского союза разработали план спасения отношений между Зеленским с президентом США Дональдом Трампом. Украинскому лидеру посоветовали продемонстрировать подлинную готовность к началу мирных переговоров. Европейцы также предупредили его, что простого согласия подписать предложенную Вашингтоном сделку по редкоземельным металлам будет недостаточно.

«Теперь Киеву придется сделать больше, чем просто подписать саму сделку. Белый дом теперь хочет начать обсуждать условия мира», — заявил неназванный дипломат.

4 марта Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.