США увязали возобновление военной помощи Украине с подписанием сделки по недрам

Келлог: Возобновление помощи США зависит от готовности Киева к сделке по недрам

Возобновление военной помощи США Украине зависит от готовности Киева к урегулированию конфликта и подписанию сделки по недрам. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает ТАСС.

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что на данном этапе речь идет не о полном прекращении военной помощи Украине, а о паузе. «Я убежден, что нельзя двигаться вперед, пока не будет подписан документ, точка», — сказал он.

Спецпредставитель подчеркнул, что у американской администрации к киевским властям встает вопрос о том, насколько серьезно они настроены в стремлении к обсуждению мира.

Ранее Келлог заявил, что США и России необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп осознает это и не считает жизнеспособными попытки изолировать Москву от мира.