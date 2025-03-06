Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 6 марта 2025Мир

Спецпредставитель Трампа назвал причину для перезагрузки отношений России и США

Келлог: США и России необходимо перезагрузить отношения ради мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

США и России необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РИА Новости.

«Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом», — сказал он.

По словам американского спецпредставителя, Трамп осознает необходимость перезагрузки отношений с Москвой и не считает жизнеспособными попытки изолировать ее от мира.

Ранее стало известно, что представители Трампа провели тайные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским вскоре после скандала в Белом доме. Отмечается, что Келлог был участником данного разговора.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военблогер заявил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым

    В Москве заметили ворующего чужие яйца хищника

    Спецпредставитель Трампа назвал причину для перезагрузки отношений России и США

    Бельгия отложила поставку Украине F-16

    Дизайнер Зеленского высказалась о его скандальном образе на встрече с Трампом

    Норвежец Клебо установил мировой рекорд

    Путешествующая с трехлетней дочерью туристка назвала самые гостеприимные страны

    Брать кредит на покупку подарков к 8 Марта назвали плохой идеей

    В Харькове прогремели взрывы

    Путин заявил об отсутствии российских срочников в зоне боевых действий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше