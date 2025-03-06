Спецпредставитель Трампа назвал причину для перезагрузки отношений России и США

Келлог: США и России необходимо перезагрузить отношения ради мира на Украине

США и России необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РИА Новости.

«Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом», — сказал он.

По словам американского спецпредставителя, Трамп осознает необходимость перезагрузки отношений с Москвой и не считает жизнеспособными попытки изолировать ее от мира.

Ранее стало известно, что представители Трампа провели тайные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским вскоре после скандала в Белом доме. Отмечается, что Келлог был участником данного разговора.